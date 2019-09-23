В сети обсуждают роман экс-короля Малайзии и Воеводиной

Экс-король Малайзии видел своего сына от Оксаны Воеводиной лишь на фото

В Сети появились новые подробности отношений пары.

Не прекращаются обсуждения отношений обладательницы титула «Мисс Москвы» Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии Мухаммада V. Недавно дворец выпустил официальное заявление, в котором король заявил, что допустил ошибку, связав свою жизнь с Воеводиной, и обвинил ее в распространении лжи.

Сама Оксана продолжает делать какие-то намеки, но официальных комментариев о ситуации она не дает.

А вот ее адвокат Евгений Тарло опровергает, что развод уже был официально оформлен. По словам правозащитника, сказанные королем слова в адрес Оксаны — лишь эмоции, цитирует адвоката «Комсомольская правда».

Кроме этого, адвокат сообщил интересную подробность. По его словам, Мухаммад не видел своего сына, кроме как на фотографиях. При этом Тарло не считает, что в этом есть что-то странное.

Напомним, что Оксана и Мухаммад V поженились в ноябре 2018 года. Тогда еще действующий король Малайзии и «Мисс Москва» отыграли роскошную свадьбу в Москве. В мае 2019 года у пары родился сын. Развод состоялся этим летом, эту информацию подтвердили во дворце. По некоторым данным, экс-король усомнился в том, что ребенка Оксана родила от него.