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Экс-король Малайзии видел своего сына от Оксаны Воеводиной лишь на фото 

WMJ.ru + ещё 2 1 час назад
В сети обсуждают роман экс-короля Малайзии и Воеводиной
Фото: РИА Новости
В Сети появились новые подробности отношений пары.
Не прекращаются обсуждения отношений обладательницы титула «Мисс Москвы» Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии Мухаммада V. Недавно дворец выпустил официальное заявление, в котором король заявил, что допустил ошибку, связав свою жизнь с Воеводиной, и обвинил ее в распространении лжи.
Сама Оксана продолжает делать какие-то намеки, но официальных комментариев о ситуации она не дает.
А вот ее адвокат Евгений Тарло опровергает, что развод уже был официально оформлен. По словам правозащитника, сказанные королем слова в адрес Оксаны — лишь эмоции, цитирует адвоката «Комсомольская правда».
Кроме этого, адвокат сообщил интересную подробность. По его словам, Мухаммад не видел своего сына, кроме как на фотографиях. При этом Тарло не считает, что в этом есть что-то странное.
Напомним, что Оксана и Мухаммад V поженились в ноябре 2018 года. Тогда еще действующий король Малайзии и «Мисс Москва» отыграли роскошную свадьбу в Москве. В мае 2019 года у пары родился сын. Развод состоялся этим летом, эту информацию подтвердили во дворце. По некоторым данным, экс-король усомнился в том, что ребенка Оксана родила от него.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Евгений Тарло , Оксана Воеводина , Комсомольская правда , Малайзия
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