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Наргиз показала свою знаменитую узбекско-американскую мать 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Наргиз показала свою узбекско-американскую мать
Фото: РИА Новости
Наргиз Закирова продемонстрировала в Сети, как выглядит ее знаменитая узбекская мама Луиза. Снимок певица сделала в домашней обстановке, застав родительницу за копанием в смартфоне во время отдыха.
В 60-70-е годы Луиза Закирова была популярна в Советском Союзе, ну а в родной Республике Узбекистан была настоящей звездой. Кстати, не менее известным был и дядя Наргиз Батыр Закиров, с которым ее мать пела в дуэте. Отец Наргиз Закировой тоже был музыкантом, играя на ударных инструментах в группе Батыра.
Неудивительно, что певица впитала дух сцены буквально с молоком матери. Впервые Наргиз выступила в 4 года, а в 15 получила приз зрительских симпатий на конкурсе молодых исполнителей «Юрмала».
В 1995 году вся семья Закировых переехала в Америку, чтобы поддерживать здоровье Лиузы Закировой, сумевшей побороть рак. Папа Наргиз скончался от тяжелой болезни в 2012 году, а сама певица после «Голоса» в 2013 году вернулась на Родину.
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Шоу-бизнес , Батыр Закиров , Наргиз Закирова
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