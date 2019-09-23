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«Обидно»: Лера Кудрявцева попалась на уловку мошенника, желая совершить благородный поступок 

Ovideo.ru 2 часа назад
Леру Кудрявцеву обманули мошенники
Фото: РИА Новости
48-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева радуется жизни, успешно развивая свою карьеру и воспитывая годовалую дочь Марию со своим мужем Игорем Макаровым. Успехи на всех фронтах мотивировали звезду совершить благородный поступок и помочь нуждающемся человеку, однако эта затея оказалась неудачной и принесла ей только негативные эмоции.
Кудрявцева решила помочь человеку по имени Евгений Никитин, который очень просил всех неравнодушных помочь ему материально, чтобы он смог купить для себя необходимую инвалидную коляску. Лера решила перевести ему на счёт всю сумму для покупки, однако сразу после этого человек заблокировал её, а после вовсе удалил свой аккаунт. Телеведущая поняла, что попалась на уловку афериста.
"Вы знаете, немного обидно. Откликнулась на просьбу о помощи человеку… И всё. Человек оказался мошенником. Меня в блок. Исчез. Да уж, Инстаграм то ещё поле для аферистов. Ну, а я — лох" — посетовала Лера Кудрявцева в Instagram stories.
Ранее в сети впервые появились первые фото годовалого внука Леры Кудрявцевой.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Макаров , Евгений Никитин , Лера Кудрявцева
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