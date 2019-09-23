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Волочкова показала редкий снимок с повзрослевшей дочерью 

Аргументы Недели 2 часа назад
Волочкова показала редкий снимок с 14-летней дочерью
Фото: РИА Новости
Известная балерина и светская львица Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками совместной фотографией со своей дочерью Ариадной. Девочка сегодня празднует свой 14-й день рождения.
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Сегодня счастливый для меня день!🙏 14 лет назад в моей жизни произошло чудо и родилась на свет моя дочь Ариадна. 🙏 @ariadna_volochkova 🌺 Сейчас она уже такая взрослая.. 🙈🌺 У нас очень много похожих качеств и взглядов на жизнь… Я желаю моей любимой доченьке прежде всего быть добропорядочным человеком. 🙏 А этот день 23 сентября очень счастливый в моей жизни. 🌺 Это ведь и мой праздник. 😉🌺 Ариша, с Днем рождения!🌺🙏😊❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #дом #доченька #деньрождения

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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