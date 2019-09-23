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Первый муж Заворотнюк приехал к ней в Москву 

Рамблер 16 минут назад
Первый муж Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф приехал в Москву и принес ей извинения в эфире НТВ.
В августе СМИ сообщили, что актриса больна раком головного мозга, в середине сентября — что у нее отек мозга, метастазы, пневмония, полиорганная недостаточность, она частично парализована, в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, на прошлой неделе — что она в сознании и дышит сама, что ее вывели из критического состояния и комы и перевели в обычную палату.
Заворотнюк была замужем трижды. Ныне ее супругом является фигурист Петр Чернышев, вторым был бизнесмен Дмитрий Стрюков, а первым — Олаф Шварцкопф.
Шварцкопф — предприниматель немецкого происхождения. Ныне ему 60 лет. Он был мужем Заворотнюк в течение года в середине 1990-х. Вчера он посетил студию шоу «Звезды сошлись».
Мужчина рассказал, что развод был решением актрисы; что не женился еще раз, но один воспитывает дочь; что живет в Магнитогорске в съемной квартире, которую едва может себе позволить; что работает на стройке; что не поддерживал связь с Заворотнюк после развода; что незадолго до расставания актриса потеряла ребенка — он думал, из-за выкидыша, но жена ее брата сообщила ему, что это был аборт.
«Настя, прости меня за то, что не дал того, чего хотела ты. Как мужчина не дал. Того внимания, тех условий», — заявил Олаф Шварцкопф.
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Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , НТВ , Москва
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