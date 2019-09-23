Пациентка медцентра сделала заявление о Заворотнюк

Пациентка медцентра заявила, что врачи прекратили лечение Заворотнюк

Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк . Интервью с ней опубликовал телеканал НТВ.

По словам женщины, актриса действительно была госпитализирована в медучреждение 13 сентября. Пациентка утверждает, что на следующий день Заворотнюк частично парализовало, после чего ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом 16 сентября врачи прекратили лечение актрисы и только поддерживают работу ее сердца, заявила женщина.

"Помирает человек, как… Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца", — рассказала она.

В августе появились сообщения о резком ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин утверждал, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии, а врачи якобы "бессильны". Он не уточнил, откуда у него такие данные.

На прошлой неделе СМИ рассказали, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В среду появилась информация, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно.

Близкие косвенно подтверждают, что Заворотнюк положили в больницу, но ее представители не комментируют эти сообщения.