Отец Виторгана отреагировал на эротический танец Собчак 

Отец бывшего мужа Ксении Собчак Эммануил Виторган в эфире НТВ прокомментировал скандальный свадебный танец журналистки. По словам 79-летнего актёра, он не увидел в выступлении экс-невестки ничего из ряда вон выходящего.
На своей свадьбе с режиссёром Константином Богомоловым Ксения Собчак поразила гостей появлением на сцене в боди. Журналистка исполнила танец под песню «Войди в меня». При этом на подтанцовке у неё выступила группа танцовщиц в костюмах монашек и военных.
«Это нормально!» — заявил Виторган.
Актёр также подчеркнул, что не видит в разводе Собчак с сыном ничего страшного, и пожелал бывшей невестке добра и счастья.
Ранее СМИ сообщили о раскованном танце певицы Глюкозы на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. По данным издания Дни.ру фривольное поведение артистки на звёздном торжестве в сториз на своей странице в Instagram запечатлел актёр Андрей Бурковский (в настоящее время видео не доступно — прим.ред.). Певица преподнесла молодожёнам творческий подарок — песню, исполнение которой, по словам автора статьи, она сопроводила откровенным танцем. Поведение артистки спровоцировало новую волну слухов о возможном расставании Глюкозы с супругом Александром Чистяковым.