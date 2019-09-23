Отец Виторгана отреагировал на эротический танец Собчак

На своей свадьбе с режиссёром Константином Богомоловым Ксения Собчак поразила гостей появлением на сцене в боди. Журналистка исполнила танец под песню «Войди в меня». При этом на подтанцовке у неё выступила группа танцовщиц в костюмах монашек и военных.

«Это нормально!» — заявил Виторган.

Актёр также подчеркнул, что не видит в разводе Собчак с сыном ничего страшного, и пожелал бывшей невестке добра и счастья.