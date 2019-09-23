Отец Виторгана отреагировал на эротический танец Собчак

Отец Максима Виторгана отреагировал на эротический танец Собчак

Его спросили, «оценил» ли он «жаркие танцы» Собчак, передает НТВ.

«Это нормально. Люди разошлись, ничего страшного», — сказал Виторган-старший, пожелав Собчак «ее новой семье всего наилучшего».

Телеканал сообщает, что Эммануил Виторган «смущен», ведь Собчак — мать его двухлетнего внука Платона.

Виторган также отметил, что его сын «в этом смысле не очень покороблен» и не озлобился на Собчак.

Виторган-старший заявил, что Максим Виторган занят воспитанием сына, который все лучшее берет именно от отца, поскольку «Ксения очень занятой человек».

Кроме того, сообщается, что новая возлюбленная Максима Виторгана — 28-летняя актриса и певица Нино Нинидзе — понравилась его семье.

Напомним, Эммануил Виторган нызывал Собчак «роковой женщиной», указывая, что обычно такие «плохо заканчивают».

13 сентября, состоялась свадьба Собчак и Богомолова. Молодожены катались в открытом катафалке.

Собчак поразила гостей собственной свадьбы, когда устроила эротический танец под песню Ирины Аллегровой «Войди в меня».

В церкви назвали дикостью шоу, устроенное телеведущей и режиссером.