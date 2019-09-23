Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отец Максима Виторгана отреагировал на эротический танец Собчак 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Отец Виторгана отреагировал на эротический танец Собчак
Фото: ТАСС
Российский актер Эммануил Виторган, с сыном которого развелась телеведущая Ксения Собчак, прокомментировал ее эротический танец на свадьбе с режиссером Константином Богомоловым.
Его спросили, «оценил» ли он «жаркие танцы» Собчак, передает НТВ.
«Это нормально. Люди разошлись, ничего страшного», — сказал Виторган-старший, пожелав Собчак «ее новой семье всего наилучшего».
Телеканал сообщает, что Эммануил Виторган «смущен», ведь Собчак — мать его двухлетнего внука Платона.
Виторган также отметил, что его сын «в этом смысле не очень покороблен» и не озлобился на Собчак.
Виторган-старший заявил, что Максим Виторган занят воспитанием сына, который все лучшее берет именно от отца, поскольку «Ксения очень занятой человек».
Кроме того, сообщается, что новая возлюбленная Максима Виторгана — 28-летняя актриса и певица Нино Нинидзе — понравилась его семье.
Напомним, Эммануил Виторган нызывал Собчак «роковой женщиной», указывая, что обычно такие «плохо заканчивают».
13 сентября, состоялась свадьба Собчак и Богомолова. Молодожены катались в открытом катафалке.
Собчак поразила гостей собственной свадьбы, когда устроила эротический танец под песню Ирины Аллегровой «Войди в меня».
В церкви назвали дикостью шоу, устроенное телеведущей и режиссером.
Арбат районного значения
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Сестра Фриске сказала, кто спасет Заворотнюк Сестра Фриске сказала, кто спасет Заворотнюк Друг Заворотнюк рассказал о последнем сообщении от директора актрисы Друг Заворотнюк рассказал о последнем сообщении от директора актрисы Цискаридзе удивился информации о своей пенсии Цискаридзе удивился информации о своей пенсии
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Нино Нинидзе , Эммануил Виторган , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крушение российского БМД попало на видео
Крушение российского БМД попало на видео268
Трампу грозит импичмент из-за Зеленского
Трампу грозит импичмент из-за Зеленского141
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа372
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»297
«У нас авторитарная страна»
«У нас авторитарная страна»
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
00:46
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
Шоу-бизнес
Массовая драка в ТЦ попала на видео
00:42
Массовая драка в ТЦ попала на видео
Происшествия Криминал
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
28:44
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
Общество Статьи
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
00:36
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
В мире Конфликты
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
01:00
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение