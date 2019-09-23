Отец Виторгана отреагировал на эротический танец Собчак

Российский актер Эммануил Виторган, с сыном которого развелась телеведущая Ксения Собчак, прокомментировал ее эротический танец на свадьбе с режиссером Константином Богомоловым.
Его спросили, «оценил» ли он «жаркие танцы» Собчак, передает НТВ.
«Это нормально. Люди разошлись, ничего страшного», — сказал Виторган-старший, пожелав Собчак «ее новой семье всего наилучшего».
Телеканал сообщает, что Эммануил Виторган «смущен», ведь Собчак — мать его двухлетнего внука Платона.
Виторган также отметил, что его сын «в этом смысле не очень покороблен» и не озлобился на Собчак.
Виторган-старший заявил, что Максим Виторган занят воспитанием сына, который все лучшее берет именно от отца, поскольку «Ксения очень занятой человек».
Кроме того, сообщается, что новая возлюбленная Максима Виторгана — 28-летняя актриса и певица Нино Нинидзе — понравилась его семье.
Напомним, Эммануил Виторган нызывал Собчак «роковой женщиной», указывая, что обычно такие «плохо заканчивают».
13 сентября, состоялась свадьба Собчак и Богомолова. Молодожены катались в открытом катафалке.
Собчак поразила гостей собственной свадьбы, когда устроила эротический танец под песню Ирины Аллегровой «Войди в меня».
В церкви назвали дикостью шоу, устроенное телеведущей и режиссером.