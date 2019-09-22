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Киркоров попытался выдать старый iPhone за новый 

News.ru 11 минут назад
Киркоров попытался выдать старый iPhone за новый
Фото: РИА Новости
Российский певец Филипп Киркоров решил похвастаться перед поклонниками последним гаджетом от Apple.
Артист в своей истории в Instagram рассказал, что ему подарили смартфон сегодня утром, после чего он сразу решил попробовать его в деле.
Первое фото на iPhone 11 Pro Max. Воскресный день задался с утра, — подписал снимок артист.
Фанаты быстро заметили, что на фото старая модель гаджета — iPhone X, который американская корпорация презентовала ещё в 2017 году. После этого король российской эстрады удалил пост.
Ранее News.ru рассказал, что журналисты взяли интервью у первого покупателя нового iPhone в re:Store на Тверской в Москве. Он приобрёл телефоны зелёного цвета в оттенке midnight green объёмом памяти 256 Гб. При этом не стоял за ними в очереди.
Арбат районного значения
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Apple
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