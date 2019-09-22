Киркоров попытался выдать старый iPhone за новый

Артист в своей истории в Instagram рассказал, что ему подарили смартфон сегодня утром, после чего он сразу решил попробовать его в деле.

Первое фото на iPhone 11 Pro Max. Воскресный день задался с утра, — подписал снимок артист.

Фанаты быстро заметили, что на фото старая модель гаджета — iPhone X, который американская корпорация презентовала ещё в 2017 году. После этого король российской эстрады удалил пост.

Ранее News.ru рассказал, что журналисты взяли интервью у первого покупателя нового iPhone в re:Store на Тверской в Москве. Он приобрёл телефоны зелёного цвета в оттенке midnight green объёмом памяти 256 Гб. При этом не стоял за ними в очереди.