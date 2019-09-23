Познер: Россия — недемократическая страна

Россия не является демократическим государством, а граждане страны не понимают, что такое демократия. Такое мнение высказал журналист и телеведущий Владимир Познер на своем выступлении в Казани

«Мы даже не очень понимаем, что такое демократия. <…> И на самом деле мы не очень демократичны. Потому что демократия предполагает терпимость — к другому мнению, к другому поведению, готовность выслушать. Помимо права избирать, быть избранным. У нас недемократическая страна. У нас авторитарная страна», — цитирует Познера «БИЗНЕС Online».

При этом телеведущий уточнил, что авторитарный режим лучше тоталитарного, однако «это совсем не демократия».

Помимо этого, журналист считает, что у России в отличие от других стран есть проблема с самоопределением.

«Мы до сих пор не можем определиться: кто мы? <…> Если посмотреть на другие страны, на многие — они давно решили, у них нет вопросов по этому поводу. <…> Мы никак не можем решить. Нам царь нужен или не нужен? Если царь, то какой?», — уточнил Познер.

Телеведущий также отметил, что россияне кажутся ему «не очень активными», а потому не могут понять, какой должна быть Россия.

Ранее Владимир Познер назвал платное образование «серьезной ошибкой». Телеведущий считает, что из-за недоступности такого образования в России могут «потерять элиту».