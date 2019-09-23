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Познер назвал платное образование «серьезной ошибкой» 

Ura.Ru 1 час назад
Познер выступил против платного образования
Фото: URA.RU
Из-за недоступности обучения в платных школах в России могут потерять «элиту», поэтому такая система является ошибкой. Об этом заявил журналист и телеведущий Владимир Познер на выступлении в Казани.
По словам Владимира Познера, для России школьное образование наряду со здравоохранением является приоритетным вопросом. Журналист вспомнил, что в Советском Союзе была сильная бесплатная школа, однако она учила думать только «в пределах определенных рамок».
«И многие были недовольны таким образованием», — цитирует «БИЗНЕС Online» Познера.
Телеведущий напомнил, что в советские годы грезили о платных школах, где «были бы хорошие учителя». Но сейчас, когда есть и платные, и бесплатные школы, ситуация оказалась иной.
«Если у меня есть деньги, то я могу своего ребенка послать в школу [платную и более сильную], а вы — не можете», — сказал Познер, отметив, что другой ребенок может быть гораздо более способным, но из-за отсутствия финансовых средств он не сможет получить лучшее школьное образование.
В связи с таким положением страна, по мнению телеведущего, «теряет элиту».
Как сообщил Познер, сейчас в Москве есть «абсолютно привилегированные школы», где учатся «соответствующие дети», тогда как стартовая линия, по мнению Познера, должна быть одинаковой для всех.
«Система платного обучения — серьезная ошибка», — заключил журналист.
Ранее Владимир Познер заявил, что российское общество возвращается к порядкам, выработанным во времена Советского Союза.
Арбат районного значения
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Комментарии
Шоу-бизнес , Образование , Владимир Познер , БИЗНЕС Online , Казань
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