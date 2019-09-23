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Бывший супруг Анастасии Заворотнюк попросил у нее прощения 

Вечерняя Москва + ещё 5 24 минуты назад
Бывший муж Заворотнюк попросил у нее прощения
Фото: РИА Новости
Экс-супруг Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф приехал в Москву, чтобы встретиться с актрисой. Он добавил, что хочет попросить прощения у бывшей жены, с которой прожил чуть больше года.
По словам Шварцкопфа, Анастасия — «потрясающая женщина». Ему жаль, что он не смог оценить ее положительные качества и обеспечить звезде достойную жизнь.
— Настя, прости меня за то, что не дал того, чего хотела ты. Как мужчина не дал. Того внимания, тех условий, — поделился Олаф Шварцкопф.
Анастасия Заворотнюк встретила своего бывшего мужа в эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись». Сейчас мужчина потерял бизнес, живет скромно, снимая квартиру в Магнитогорске, и один воспитывает дочь от гражданского брака. Он признался, что до сих пор не может забыть время, проведенное с актрисой, передает издание Teleprogramma.
Напомним, что в Сети сообщают о пребывании Анастасии Заворотнюк на лечении в московской больнице. По неподтвержденным данным, ей диагностировали последнюю стадию рака мозга. Артистка находилась в коме, однако 19 сентября пришла в сознание. Отмечалось, что она переведена в обычную палату.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Москва
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