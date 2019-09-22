«Он певец или стриптизер?»: Билана осудили за фото в белье

Певец выложил в инстаграме фотографию, на которой он раскинулся на столе в одних трусах. Подписчики откровенное фото не одобрили.

«Ужас!», «Он певец или стриптизер?»

И даже соседний снимок, где на Диме не только джинсы и футболка, но и кроссовки, куртка и бейсболка, подвергся ядовитой критике.

«А что в брюках? Даешь серию в цветных трусишках!»

Это не первая «обнаженка» в соцсети Дмитрия. Не так давно он выставлял подобное фото. Тогда фолловеры были так же сильно недовольны.