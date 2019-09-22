«Он певец или стриптизер?»: Билана осудили за фото в белье 

Певец выложил в инстаграме фотографию, на которой он раскинулся на столе в одних трусах. Подписчики откровенное фото не одобрили.
«Ужас!», «Он певец или стриптизер?»
И даже соседний снимок, где на Диме не только джинсы и футболка, но и кроссовки, куртка и бейсболка, подвергся ядовитой критике.
«А что в брюках? Даешь серию в цветных трусишках!»
Это не первая «обнаженка» в соцсети Дмитрия. Не так давно он выставлял подобное фото. Тогда фолловеры были так же сильно недовольны.
«В жизни каждого артиста наступает этап зрелости и выход на другую ступень, более высшую. У Димы все наоборот, с годами какое то ребячество и глупость».