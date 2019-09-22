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Дана Борисова снова станет телеведущей 

Рамблер 1 час назад
Дана Борисова снова станет телеведущей
Фото: РИА Новости
Девушка заинтриговала поклонников, анонсировав это событие в инстаграме.
Борисова написала в микроблоге:
Доброго дня и хорошего настроения, мои дорогие. Так хочется, чтобы осень не наступала как можно дольше. Завтра снимаем тизер, рекламный ролик моей собственной программы, все подробности пока при мне, но эфиры уже с начала октября».
До начала октября осталось времени всего ничего, но подписчикам не терпится узнать подобности.
«Что это будет?», «Встреча с подписчиками планируется?» «Что ж, буду ждать выпуска с вашим участием».
Напомним, что опыт работы на телеканалах у Борисовой достаточно большой, она и сейчас активно участвует в различных передачах.
Арбат районного значения
Шоу-бизнес , Дана Борисова
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