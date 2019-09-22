Дана Борисова снова станет телеведущей

Девушка заинтриговала поклонников, анонсировав это событие в инстаграме.

Борисова написала в микроблоге:

Доброго дня и хорошего настроения, мои дорогие. Так хочется, чтобы осень не наступала как можно дольше. Завтра снимаем тизер, рекламный ролик моей собственной программы, все подробности пока при мне, но эфиры уже с начала октября».

До начала октября осталось времени всего ничего, но подписчикам не терпится узнать подобности.