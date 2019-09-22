Сестра Фриске сказала, кто спасет Заворотнюк

Жанна Фриске узнала о раке мозга, когда ждала сына Платона, однако она ни разу не пожалела о том, что родила ребенка, рассказала сестра исполнительницы Наталья, комментируя болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк

«Жанне Платошка помогал, благодаря ему она два года и жила», — рассказала Наталья телеканалу НТВ.

«Насте, конечно же, все ее детишки, муж любимый, потому что я видела как они с Петром друг друга любят. Только семья ее может спасти», — уверена сестра Жанны Фриске.

«Им сейчас нужно побыть самим с собой наедине, побыть с Настей. Я думаю, что она выкарабкается и у нее будет время полечиться», — добавила она.

По данным СМИ, после рождения ребенка у Заворотнюк обнаружили опухоль мозга. Звучат версии, что болезнь спровоцировала процедура ЭКО, к которой могла прибегнуть артистка. Скончавшаяся четыре года назад Жанна Фриске не делала процедуру искусственного оплодотворения, но проходила стимулирующий беременность гормональный курс лечения.

В прессе сообщалось, что Заворотнюк находилась в реанимации и была частично парализована. На этой неделе она пришла в себя, сообщалось, что она чувствует себя заметно лучше, ее перевели из реанимации в обычную палату. Актриса перенесла две операции.