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«Симптомы, как у Жанны»: отец Фриске о болезни Заворотнюк 

Рамблер 53 минуты назад
«Симптомы, как у Жанны»: отец Фриске о болезни Заворотнюк
Фото: ТАСС
В эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Владимир Фриске рассказал, как тяжело уходила из жизни его дочь.
Жанна в течение двух отчаянно боролись с болезнью, но недуг оказался сильнее.
Агрессивная форма рака — глиобластома — унесла жизнь молодой женщины, это было уже несколько лет назад.
Фриске напомнил, что, когда у Жанны обнаружили опухоль, то ей сначала диагностировали вторую-третью степень болезни. К сожалению, лечение плохо помогало.
«Когда у Жанны наступила четвертая степень, то она уже ушла в кому и больше не выходила из нее. Я помню, когда дочка лежала совсем, то к ней подошел сын Платон. Он дотронулся до нее. А у нее на пальце был аппарат. И он сразу стал показывать учащенный пульс. Она чувствовала, когда ребенок к ней подходил», — приводит его слова Teleprogramma.pro.
Конечно, Владимир Фриске знает о том, что, по слухам, такая же болезнь у Анастасии Заворотнюк.
«Я узнал о болезни Насти где-то в июле. Симптомы эти, как у Жанны. Если это глиобластома, то она неизлечима», — сказал он.
Арбат районного значения
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , НТВ
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