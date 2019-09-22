«Симптомы, как у Жанны»: отец Фриске о болезни Заворотнюк

В эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Владимир Фриске рассказал, как тяжело уходила из жизни его дочь.

Жанна в течение двух отчаянно боролись с болезнью, но недуг оказался сильнее.

Агрессивная форма рака — глиобластома — унесла жизнь молодой женщины, это было уже несколько лет назад.

Фриске напомнил, что, когда у Жанны обнаружили опухоль, то ей сначала диагностировали вторую-третью степень болезни. К сожалению, лечение плохо помогало.

«Когда у Жанны наступила четвертая степень, то она уже ушла в кому и больше не выходила из нее. Я помню, когда дочка лежала совсем, то к ней подошел сын Платон. Он дотронулся до нее. А у нее на пальце был аппарат. И он сразу стал показывать учащенный пульс. Она чувствовала, когда ребенок к ней подходил», — приводит его слова Teleprogramma.pro.

Конечно, Владимир Фриске знает о том, что, по слухам, такая же болезнь у Анастасии Заворотнюк