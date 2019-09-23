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Послесвадебное: Константин Богомолов заинтересовался тюремными татуировками 

Teleprogramma.pro + ещё 5 31 минуту назад
Богомолов заинтересовался тюремными татуировками
Фото: РИА Новости
Самый эпатажный жених года, режиссер Константин Богомолов ищет, где можно купить книгу, которую он считает невероятной. У одного своего знакомого театральный деятель увидел зарубежное издание «Энциклопедии русских криминальных татуировок». Сборник впечатлил супруга Ксении Собчак и теперь он спрашивает у подписчиков в Instagram, видели ли они, чтобы эта книга где-нибудь продавалась.
В комментариях подписчики режиссера оставили немало вариантов, где можно купить данное издание. Некоторые даже предложили Константину привезти ему экземпляр из-за рубежа.
Остается понять, откуда у деятеля культуры такой интерес с криминальной жизни. Напомним, этим летом стало известно, что режиссер собирается снимать сериал об «ангарском маньяке» Михаиле Попкове. Продюсеры проекта даже ездили в тюрьму к убийце, чтобы погрузиться в нужную атмосферу. Возможно, именно для этого сериала Богомолову понадобились знания о криминальной эстетике. Сам он отмечал, что в данной картине будет исследовать темную сторону человеческой души.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Михаил Попков , Ксения Собчак
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