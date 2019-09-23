Послесвадебное: Константин Богомолов заинтересовался тюремными татуировками

Самый эпатажный жених года, режиссер Константин Богомолов ищет, где можно купить книгу, которую он считает невероятной. У одного своего знакомого театральный деятель увидел зарубежное издание «Энциклопедии русских криминальных татуировок». Сборник впечатлил супруга Ксении Собчак и теперь он спрашивает у подписчиков в Instagram, видели ли они, чтобы эта книга где-нибудь продавалась.

В комментариях подписчики режиссера оставили немало вариантов, где можно купить данное издание. Некоторые даже предложили Константину привезти ему экземпляр из-за рубежа.