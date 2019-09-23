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Боюсь спросить, зачем: Богомолов впечатлился тюремными тату 

Рамблер + ещё 6 4 минуты назад
Богомолов заинтересовался тюремными татуировками
Фото: РИА Новости
«Энциклопедия российской криминальной татуировки» — невероятная книга, заявил в своем инстаграме Константин Богомолов.
Сегодня утром режиссер опубликовал фото с этой книгой, рассказал, что увидел ее у знакомого, назвал невероятной и попросил подписчиков «сигналить», если те видели ее в продаже.
Один из пользователей соцсети послал Богомолова к создателю Музея истории телесных наказаний Валерию Переверзеву, в коллекции которого эта книга есть, другой — к работникам исправительных учреждений. Кроме того, Богомолова посылали в лондонскую галерею «Тейт», в магазины «Амазон» и «Республика», любой книжный Сиднея.
Один из подписчиков признался, что боится спрашивать, но спросил, «для кого или чего» режиссеру понадобилась подобная книга. Богомолов ему не ответил.
«Вы — очень крутой и смелый. Так откровенно мало кто может о себе говорить. Единственным верным способом проживания жизни является слушать себя, делать то, что нравится, и жить чувствами и ощущениями. Вы так и делаете. Респект!» — написал другой.
«Энциклопедию российской криминальной татуировки» в 2004 году выпустило лондонское издательство FUEL. Книга состоит из фото, рисунков и текстов, собранных коллекционером тюремных татуировок Данцигом Балдаевым — надзирателем следственного изолятора «Кресты». На сайте FUEL книгу можно заказать за 19,95 фунта стерлинга — чуть более 1,5 тысячи рублей.
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Шоу-бизнес , Валерий Переверзев , Константин Богомолов , ФСИН
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