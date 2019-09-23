Богомолов заинтересовался тюремными татуировками

Боюсь спросить, зачем: Богомолов впечатлился тюремными тату

«Энциклопедия российской криминальной татуировки» — невероятная книга, заявил в своем инстаграме Константин Богомолов

Сегодня утром режиссер опубликовал фото с этой книгой, рассказал, что увидел ее у знакомого, назвал невероятной и попросил подписчиков «сигналить», если те видели ее в продаже.

Один из пользователей соцсети послал Богомолова к создателю Музея истории телесных наказаний Валерию Переверзеву , в коллекции которого эта книга есть, другой — к работникам исправительных учреждений. Кроме того, Богомолова посылали в лондонскую галерею «Тейт», в магазины «Амазон» и «Республика», любой книжный Сиднея.

Один из подписчиков признался, что боится спрашивать, но спросил, «для кого или чего» режиссеру понадобилась подобная книга. Богомолов ему не ответил.

«Вы — очень крутой и смелый. Так откровенно мало кто может о себе говорить. Единственным верным способом проживания жизни является слушать себя, делать то, что нравится, и жить чувствами и ощущениями. Вы так и делаете. Респект!» — написал другой.