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Публика обсмеяла новый имидж Светланы Бондарчук 

Рамблер 1 час назад
Публика обсмеяла новый имидж Светланы Бондарчук
Фото: РИА Новости
Светлана Бондарчук вместе со своим близким другом Сергеем Харченко решили прокатиться по Золотому кольцу.
Впечатленная красотой русской старины, Светлана решила накупить себе разных расписных платков и шалей.
В своем инстаграме она выставила несколько фотографий в платках разной расцветки.
Однако этот головной убор оказался весьма коварен.
Несмотря на то, что Бондарчук великолепно выглядит, а по части стройности может дать фору более молодым звездам, платок ей оказался не к лицу.
Подписчики раскритиковали новый имидж Светланы. Кое-кто даже назвал светскую львицу «старой бабкой».
«Прикид конечно ТРЭШ)))», «Как бабка старая», «Городская сумасшедшая», «Платок всегда взрослит».
Но верные поклонники все же поддержали Светлану.
«Вам все к лицу!»
Арбат районного значения
Шоу-бизнес , Светлана Бондарчук , Сергей Харченко
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