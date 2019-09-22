Публика обсмеяла новый имидж Светланы Бондарчук

Впечатленная красотой русской старины, Светлана решила накупить себе разных расписных платков и шалей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa) 20 Сен 2019 в 6:12 PDT В своем инстаграме она выставила несколько фотографий в платках разной расцветки.

Однако этот головной убор оказался весьма коварен.

Несмотря на то, что Бондарчук великолепно выглядит, а по части стройности может дать фору более молодым звездам, платок ей оказался не к лицу.

Подписчики раскритиковали новый имидж Светланы. Кое-кто даже назвал светскую львицу «старой бабкой».

«Прикид конечно ТРЭШ)))», «Как бабка старая», «Городская сумасшедшая», «Платок всегда взрослит».

Но верные поклонники все же поддержали Светлану.