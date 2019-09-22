Публика обсмеяла новый имидж Светланы Бондарчук 

Светлана Бондарчук вместе со своим близким другом Сергеем Харченко решили прокатиться по Золотому кольцу.
Впечатленная красотой русской старины, Светлана решила накупить себе разных расписных платков и шалей.
В своем инстаграме она выставила несколько фотографий в платках разной расцветки.
Однако этот головной убор оказался весьма коварен.
Несмотря на то, что Бондарчук великолепно выглядит, а по части стройности может дать фору более молодым звездам, платок ей оказался не к лицу.
Подписчики раскритиковали новый имидж Светланы. Кое-кто даже назвал светскую львицу «старой бабкой».
«Прикид конечно ТРЭШ)))», «Как бабка старая», «Городская сумасшедшая», «Платок всегда взрослит».
Но верные поклонники все же поддержали Светлану.
«Вам все к лицу!»