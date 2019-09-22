Цискаризде еще «ни разу не снимал» свою пенсию

Николай Цискаридзе — человек именитый, знаменитый, и, безусловно, творческий. А у творческих людей свои взаимоотношения с деньгами — особенно, если они достойно зарабатывают.

Так что нет ничего удивительно в том, что суперзвезда балета не может назвать точный размер своей пенсии.

«Знаете, я столько лет уже на пенсии и ни разу ее не снимал. Я не знаю, сколько она. Я с 33 лет, по-моему, получаю пенсию. Она просто копится», — приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

Цискаридзе рассказал, что в свое время у него была самая большая пенсия в Большом театре. У него имелся большой накопительный фонд, в который он честно делал все отчисления.

Коллегам Николая назначали меньшие суммы. Но в целом, как отметил артист, это в любом случае были «какие-то смешные деньги».