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Цискаризде еще «ни разу не снимал» свою пенсию 

Рамблер 41 минуту назад
Цискаризде еще «ни разу не снимал» свою пенсию
Фото: РИА Новости
Николай Цискаридзе — человек именитый, знаменитый, и, безусловно, творческий. А у творческих людей свои взаимоотношения с деньгами — особенно, если они достойно зарабатывают.
Так что нет ничего удивительно в том, что суперзвезда балета не может назвать точный размер своей пенсии.
«Знаете, я столько лет уже на пенсии и ни разу ее не снимал. Я не знаю, сколько она. Я с 33 лет, по-моему, получаю пенсию. Она просто копится», — приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».
Цискаридзе рассказал, что в свое время у него была самая большая пенсия в Большом театре. У него имелся большой накопительный фонд, в который он честно делал все отчисления.
Коллегам Николая назначали меньшие суммы. Но в целом, как отметил артист, это в любом случае были «какие-то смешные деньги».
Арбат районного значения
Шоу-бизнес , Николай Цискаридзе , Радиостанция "Говорит Москва"
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