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Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии в 12 тысяч 

РИА Новости + ещё 12 2 часа назад
Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе прокомментировал сообщения о том, что он получает пенсию в 12 тысяч рублей.
Артист признался, что не знает точного размера пособия, потому что ни разу не приходил его получать.
"Я с 33 лет, по-моему, получаю пенсию. Она просто копится. Я не знаю, откуда они (журналисты — Прим. ред.) знают, если я не знаю, сколько она", — рассказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
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Балетмейстер отметил, что при выходе на пенсию его выплаты были самыми высокими за историю Большого театра.
"У меня накопительный фонд был самый большой. Ни один мой коллега не получал такую пенсию", — вспомнил Цискаридзе.
У артиста есть звание "Ветеран труда", также ему начисляется доплата за выслугу лет.
Ранее СМИ сообщили, какую пенсию получают российские артисты. Так, певица Лолита получает 21 тысячу рублей, а телеведущая Роза Сябитова — 14 тысяч. Пособие Аллы Пугачевой составляет 47 тысяч рублей благодаря надбавке за звание народной артистки СССР, а Алена Свиридова получает 41 тысячу рублей с учетом звания заслуженной артистки России.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Николай Цискаридзе , Роза Сябитова , Алла Пугачева , Радиостанция "Говорит Москва"
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