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Угодила под капельницу: Гагарина вновь отменила выступление из-за болезни 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Гагарина попала под капельницу
Фото: globallookpress.com
Певица Полина Гагарина в последнее время не раз жаловалась поклонникам в блоге на самочувствие. Накануне она была вынуждена отменить выступление на концерте MTV «Музыкант года: 2019». У нее сильно заболело горло, поэтому исполнительнице пришлось остаться дома и заниматься своим здоровьем.
Спустя несколько дней участница Евровидения-2015 вновь в социальной сети попросила у поклонников прощения: артистка не смогла посетить Экофест, который состоялся в столичном Парке Горького. Причина та же — болезнь Полины Гагариной. Чтобы наконец справиться с ней, ей пришлось обратиться в больницу.
В блоге в режиме stories она продемонстрировала, что находится в медицинском учреждении под капельницей. Фото артистка коротко подписала: «Уходи, вирус вонючий». Однако чуть позже стало ясно, что ее вовсе не госпитализировали. Уже вечером Гагарина находилась дома и вместе с сыном выбирала фильм для семейного просмотра.
Напомним, ранее в Сети появились слухи, что отношения Полины Гагариной и ее супруга Дмитрия Исхакова разладились. Пользователи Интернета решили, что причина раздора — симпатия певицы к Сергею Лазареву. Эти слухи Исхаков назвал «чушью».
Арбат районного значения
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина
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