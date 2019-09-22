Гагарина попала под капельницу

Угодила под капельницу: Гагарина вновь отменила выступление из-за болезни

Певица Полина Гагарина в последнее время не раз жаловалась поклонникам в блоге на самочувствие. Накануне она была вынуждена отменить выступление на концерте MTV «Музыкант года: 2019». У нее сильно заболело горло, поэтому исполнительнице пришлось остаться дома и заниматься своим здоровьем.

Спустя несколько дней участница Евровидения-2015 вновь в социальной сети попросила у поклонников прощения: артистка не смогла посетить Экофест, который состоялся в столичном Парке Горького. Причина та же — болезнь Полины Гагариной. Чтобы наконец справиться с ней, ей пришлось обратиться в больницу.

В блоге в режиме stories она продемонстрировала, что находится в медицинском учреждении под капельницей. Фото артистка коротко подписала: «Уходи, вирус вонючий». Однако чуть позже стало ясно, что ее вовсе не госпитализировали. Уже вечером Гагарина находилась дома и вместе с сыном выбирала фильм для семейного просмотра.