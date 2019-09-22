«Мама деревенская была»: Меньшов вспомнил детство

В программе «Сегодня вечером» знаменитый режиссер, сценарист и актер Владимир Меньшов , которому исполнилось 80 лет, рассказал о своем небогатом детстве.

Тогда еще и подумать было нельзя, что из деревенского мальчишки вырастет отмеченный престижными премиями оскароносный мэтр кинематографа.

«Мама моя деревенская была. Отец — рыбак, хорошо зарабатывал своим трудом. У него было много коров, лошадей. В то время уже появились «комитеты бедноты» и родителей посчитали зажиточными. Им пришлось уехать из родной деревни и скрывать свое прошлое. Поэтому я мало что знаю о своих предках», — цитирует его z-aya.ru.

До того, как принять решение стать актером, юный Меньшов работал и шахтером в Воркуте, и матросом на Каспийском море. Этот опыт он считает чрезвычайно важным для себя.

«Я был человеком книжным. И из литературы знал, что человек должен научиться жизни. Так что к рабочему опыту я относился как к некоему познанию. Я был уверен, что это мне пригодится в моей творческой жизни».

А помогло ему круто изменить свою жизнь, как считает сам юбиляр, творчество Федора Шаляпина , песни которого он очень любил и постоянно слушал.

Владимир Валентинович Меньшов — Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978), Государственной премии СССР (1981) и премии Американской киноакадемии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит» (1981).