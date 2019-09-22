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Роза Сябитова призналась, на что тратит пенсию 

Рамблер + ещё 4 21 минуту назад
Сябитова рассказала, как выжить на маленькую пенсию
Фото: РИА Новости
Как стало известно из средств массовой информации, пенсия 57-летней бессменной телеведущей программы «Давай поженимся» составляет 14 тысяч рублей.
На фоне того, что выплачивает государство другим российским звездам, эта цифра невелика.
Сябитова рассказала, что столкнулась с достаточно часто встречающейся проблемой — у нее не сохранились нужные документы за довольно-таки большой период времени — около десяти лет.
Телеведущая уже было собралась обращаться в архивы и все-таки попытаться найти эти данные, но, узнав, что в итоге ей добавят сто рублей, отказалась от этих планов, просто пожалела время и силы, — пишет «Комсомольская правда».
А вообще ее трудовой стаж — более 30 лет. Правда, по словам Розы Раифовны, она давно перестала рассчитывать на помощь государства. У нее уже был печальный опыт — в 90-е годы ей выплачивали мизерное пособие по потере кормильца.
Так что от пенсии она, конечно, не отказывается, но опирается только на собственные силы и энергию и на поддержку семьи.
«Поэтому буду работать пока не выживу из ума. Мы все прекрасно понимаем, что 14 тысяч — даже не прожиточный минимум, этой суммы может хватить только на коммунальные платежи», — сказала она.
Сейчас Роза Сябитова занята строительством «родового гнезда», так что пенсии, как призналась она, хватает только на одну поездку в магазин.
Арбат районного значения
Комментарии33
Шоу-бизнес , Другое , Общество , Роза Сябитова , Комсомольская правда
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