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Малышева о болезни Заворотнюк: «Лучше бы осталась в России» 

Рамблер + ещё 14 2 часа назад
Телеведущая Елена Малышева в своей программе «Жить здорово!» отметила, что актрисе Анастасии Заворотнюк стоило лечить рак мозга в России, и, возможно, «все сложилось бы лучше».
В августе СМИ сообщили, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» опухоль мозга. Отмечалось, что актриса прошла лечение в Польше. В середине сентября стало известно, что Заворотнюк резко стало хуже, она находится в коме в одной из московских клиник и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Среди причин возникновения опухоли называлось, в том числе и ЭКО, которое Заворотнюк якобы сделала, чтобы родить дочь своему мужу Петру Чернышеву.
Часть программы «Жить здорово!» на первом канале была посвящена ЭКО и онкологическим заболеваниям у женщин. Елена Малышева подчеркнула, что онкозаболевания прекрасно лечат и в России и существуют «высокотехнологичные центры, которым завидуют за границей».
«Может быть, это грех, но так и думаешь…Может быть, если бы Настя осталась в России, все сложилось бы лучше. Может быть, и нет, но любви здесь к ней точно было бы больше», — отметила она.
На программе также выступили профессор, директор Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова, акушер-гинеколог, онколог и радиолог. Врачи сообщили, что, согласно многочисленным исследованиям, ЭКО не может спровоцировать рак, однако в ходе беременности уже имеющиеся опухоли могут вырасти.
Комментарии18
Шоу-бизнес , Крым наш , Елена Малышева , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев
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