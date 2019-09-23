Малышева о болезни Заворотнюк: «Лучше бы осталась в России»

В августе СМИ сообщили, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» опухоль мозга. Отмечалось, что актриса прошла лечение в Польше. В середине сентября стало известно, что Заворотнюк резко стало хуже, она находится в коме в одной из московских клиник и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Среди причин возникновения опухоли называлось, в том числе и ЭКО, которое Заворотнюк якобы сделала, чтобы родить дочь своему мужу Петру Чернышеву

Часть программы «Жить здорово!» на первом канале была посвящена ЭКО и онкологическим заболеваниям у женщин. Елена Малышева подчеркнула, что онкозаболевания прекрасно лечат и в России и существуют «высокотехнологичные центры, которым завидуют за границей».

«Может быть, это грех, но так и думаешь…Может быть, если бы Настя осталась в России, все сложилось бы лучше. Может быть, и нет, но любви здесь к ней точно было бы больше», — отметила она.

На программе также выступили профессор, директор Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова, акушер-гинеколог, онколог и радиолог. Врачи сообщили, что, согласно многочисленным исследованиям, ЭКО не может спровоцировать рак, однако в ходе беременности уже имеющиеся опухоли могут вырасти.