Миронова ответила на слухи о молодом муже

Ранее «Комсомольская правда» сообщила , что супругом Марии Мироновой, которого артистке удавалось скрывать несколько лет, оказался 27-летний Андрей Сорока.

«Мой муж — не артист! Я уже говорила это, и не один раз. Никто меня не слушает. Я уже давным-давно замужем, мне смешно, это какой-то абсурд», — заявила Миронова.

Она также отметила, что «смеется над прессой».

«Когда сочту нужным сказать — скажу. Пусть пишут, что хотят. Пускай мне шейха какого-нибудь припишут», — подчеркнула артистка.