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Миронова ответила на слухи о молодом муже 

Рамблер 1 час назад
Миронова ответила на слухи о молодом муже
Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей
Мария Миронова заявила порталу Teleprogramma.pro, что информация о ее браке с коллегой — 27-летним начинающим актером Андреем Сорокой — не имеет отношения к действительности.
Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что супругом Марии Мироновой, которого артистке удавалось скрывать несколько лет, оказался 27-летний Андрей Сорока.
«Мой муж — не артист! Я уже говорила это, и не один раз. Никто меня не слушает. Я уже давным-давно замужем, мне смешно, это какой-то абсурд», — заявила Миронова.
Она также отметила, что «смеется над прессой».
«Когда сочту нужным сказать — скажу. Пусть пишут, что хотят. Пускай мне шейха какого-нибудь припишут», — подчеркнула артистка.
Мария Миронова в настоящее время ждет ребенка. Ранее она опубликовала в сториз своего Instagram видео, на которых заметна ее беременность и прокомментировала в одном из постов, что время в ожидании новой жизни — чудесное.
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Шоу-бизнес , Андрей Сорока , Мария Миронова , Комсомольская правда
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