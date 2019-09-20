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Шпаки переехали на место преступления 

Рамблер 1 час назад
Шпаки переехали на место преступления
Фото: @masyashpakofficial
Блогеры Александр и Мася Шпаки живут в доме, в котором убили чиновника. Об этом «СтарХиту» рассказала певица Сара Окс
Александра Шпака прославила внешность, ставшая необычной после многочисленных пластических операций. Мася — его пятая жена Ирина. На их страницы в инстаграме подписаны более четырех миллионов человек.
Не так давно блогеры объявили о переезде из студии в Марьиной роще в загородный коттедж. Они арендовали его, потому что в квартире двум их собакам было тесно. Сара Окс узнала особняк по снимкам в инстаграмах Шпаков.
«Он правда шикарный», — сообщила она, упомянув, что двухэтажный, двор большой, комнаты просторные, санузлов несколько, а мебель дорогущая.
Певица рассказала, что снимала там клип с Никитой Джигурдой, тоже арендовала особняк и даже подумывала о его покупке. Тогда он стоил около 60 миллионов рублей. Передумала Окс, потому что служанка хозяйки дома рассказала ее уборщице, а та рассказала ей, что там был убит человек — муж хозяйки, чиновник.
«Проникли бандиты, стали требовать деньги и украшения, затем выстрелили в хозяев, которых связали. Мужчине попали прямо в сердце», — сообщила артистка.
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Шоу-бизнес , Александр Шпак , Никита Джигурда , Сара Окс , StarHit
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