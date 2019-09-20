Шпаки переехали на место преступления

Александра Шпака прославила внешность, ставшая необычной после многочисленных пластических операций. Мася — его пятая жена Ирина. На их страницы в инстаграме подписаны более четырех миллионов человек.

Не так давно блогеры объявили о переезде из студии в Марьиной роще в загородный коттедж. Они арендовали его, потому что в квартире двум их собакам было тесно. Сара Окс узнала особняк по снимкам в инстаграмах Шпаков.

«Он правда шикарный», — сообщила она, упомянув, что двухэтажный, двор большой, комнаты просторные, санузлов несколько, а мебель дорогущая.

Певица рассказала, что снимала там клип с Никитой Джигурдой , тоже арендовала особняк и даже подумывала о его покупке. Тогда он стоил около 60 миллионов рублей. Передумала Окс, потому что служанка хозяйки дома рассказала ее уборщице, а та рассказала ей, что там был убит человек — муж хозяйки, чиновник.