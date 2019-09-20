Катя Лель заявила о подготовке встречи с внеземными цивилизациями

Катя Лель рассказала Teleprogramma.pro, что ее жизнь очень изменилась после того, как она призналась, что встречалась с инопланетянами. Певица также намерена в октябре вновь вступить в контакт с внеземными цивилизациями.

По словам Кати Лель, после того, как она выступила с публичным заявлением о существовании внеземных цивилизаций, ей стали писать люди, которые также сталкивались с чем-то похожим, но думали, что сходят с ума.

«Нас пугает все то, что неизведанно. Но совсем скоро все откроется с такой силой, что люди просто вынуждены будут это принять. Потому что пришел тот период, когда мы должны много чего знать. Знать, что мы не одни в этой Вселенной», — уверена она.

Певица также отметила, что в 16 лет была украдена с Земли, однако долгое время молчала об этом. Сейчас Лель намерена с помощью ученого-мистика из Америки Сэл Рейчел и контактера Ирины Чикуновой вновь вступить в контакт с инопланетянами.

Певица заявила изданию, что так как «беседа» станет более научной, то смеяться над этой темой неверящие люди больше не смогут.