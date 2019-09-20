Богомолов сделал публичное признание Собчак 

Режиссер Константин Богомолов разместил в своем Instagram снимок с женой, телеведущей Ксенией Собчак, сопроводив его трогательной подписью.
«Я счастлив с тобой», — написал Богомолов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
На фотографии одетые в белое Богомолов и Собчак танцуют, при этом режиссер нежно прижимает жену к себе.
Пользователи соцсети в комментариях к записи назвали снимок и признание режиссера «очень романтичными».
«Нежная красивая фотография», — отметил matviy.blog12.
«Такие счастливые!» — восхитилась katiamiroshka.
13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомололов поженились в Москве. Брак был зарегистрирован в ЗАГСе, куда молодожены приехали на катафалке, затем пара обвенчалась в храме Большое Вознесение и отпраздновала свадьбу, пригласив на банкет 300 человек.