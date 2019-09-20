«Отмучился»: Разин поздравил Виторгана

«Поздравляю Максима Виторгана. Отмучился», — заявил продюсер (орфография и пунктуация автора сохранены).

При этом он не уточнил, что именно имеет ввиду, а также где и когда сделана видеозапись.

Ранее, 13 сентября, бывшая жена Максима Виторгана Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова . Брак был зарегистрирован в ЗАГСе, куда молодожены приехали на катафалке, а затем пара обвенчалась в храме Большое Вознесение.