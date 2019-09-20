«Отмучился»: Разин поздравил Виторгана 

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем Instagram разместил видео с танцующим актером Максимом Виторганом, написав, что он «отмучился».
«Поздравляю Максима Виторгана. Отмучился», — заявил продюсер (орфография и пунктуация автора сохранены).
При этом он не уточнил, что именно имеет ввиду, а также где и когда сделана видеозапись.
Ранее, 13 сентября, бывшая жена Максима Виторгана Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Брак был зарегистрирован в ЗАГСе, куда молодожены приехали на катафалке, а затем пара обвенчалась в храме Большое Вознесение.
В день свадьбы Максим Виторган опубликовал в Instagram фото своего сына от Ксении Собчак, который не присутствовал на свадьбе мамы, а также посмеялся в «сторис», над тем, что «на съемочной площадке реквизиторы потеряли его игровое обручальное кольцо».