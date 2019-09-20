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Успенская и Ефремов вместе отдохнули в Майами 

Рамблер 50 минут назад
Успенская и Ефремов вместе отдохнули в Майами
Фото: РИА Новости
Певица Любовь Успенская на своей странице в Instagram рассказала подписчикам об отдыхе в Майами с актёром Михаилом Ефремовым. По её словам, звёзды приятно провели время вместе на водной прогулке.
Публикация появилась в соцсети 18 сентября. На фотографии певица кокетливо положила голову на грудь актёра. Успенская отметила, что встретилась с Ефремовым уже в Майами, где у него проходил спектакль.
«Мы встретились, чтобы провести время вместе, в приятной обстановке, на лодке», — написала артистка (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены прим. ред.).
Успенская также подчеркнула, что она рада находиться рядом с артистом «такой величины».
«Мне очень приятно, что я могу прикоснуться к нему, посмеяться вместе с ним и отдохнуть душой в его компании», — отметила артистка.
За неполные сути после публикации пост набрал почти 8 тысяч лайков.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

В Майами встретилась с прекрасным артистом @efremovmofficial, у которого там проходил спектакль. Мы встретились, чтобы провести время вместе, в приятной обстановке, на лодке) Мне очень приятно, что артист такой величины стоит рядом со мной, что я могу прикоснуться к нему, посмеяться вместе с ним и отдохнуть душой в его компании❤️ ⠀ #Успенская #тур #Ефремов #Miami

Публикация от  Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Ранее Любовь Успенская на своей странице в Instagram заявила, что ищет донора яйцеклетки для «ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть». Певица в качестве основных требований отметила «красоту, ум, талант, здоровье, доброту и честность». На призыв артистки ответили подписчицы в соцсети, одной из которых стала внучка народного артиста СССР Олега Стриженова Александра.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Олег Стриженов , Любовь Успенская , Майами
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