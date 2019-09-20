Успенская и Ефремов вместе отдохнули в Майами

Публикация появилась в соцсети 18 сентября. На фотографии певица кокетливо положила голову на грудь актёра. Успенская отметила, что встретилась с Ефремовым уже в Майами, где у него проходил спектакль.

«Мы встретились, чтобы провести время вместе, в приятной обстановке, на лодке», — написала артистка (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены прим. ред.).

Успенская также подчеркнула, что она рада находиться рядом с артистом «такой величины».

«Мне очень приятно, что я могу прикоснуться к нему, посмеяться вместе с ним и отдохнуть душой в его компании», — отметила артистка.

За неполные сути после публикации пост набрал почти 8 тысяч лайков.