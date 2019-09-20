Подписчики Волочковой раскритиковали похудевшую балерину

Пользователи Instagram обрушились с критикой на Анастасию Волочкову , которая решила похвастаться перед поклонниками фигурой после похудения, сообщает News.ru. Подписчики танцовщицы заявили, что она стала похожа на мужчину-бодибилдера. В результате балерина закрыла комментарии.

18 сентября артистка выложила в Сеть серию снимков, на которых запечатлено содержимое холодильника Волочковой. Танцовщица отметила, что внутри находится сплошь здоровое питание, которое для неё приготовила домработница Лола.

«Пишет мне сообщение с фото холодильника: «От таких скучных холодильников многие держатся подальше..», — поделилась с подписчиками балерина (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

При Волочкова подчеркнула, что она берёт энергию не от еды, а от «позитива, радости и любви». В доказательство танцовщица привела селфи в сером купальнике перед зеркалом.

Однако подписчики звезды, по данным News.ru, не оценили похудевшую фигуру балерины, заявив в комментариях, что она стала похожа на мужчину-бодибилдера. Некоторые отметили, как постарела Волочкова, что, по их словам, доказывает обвисшая после похудения кожа на теле.