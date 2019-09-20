Подписчики Волочковой раскритиковали похудевшую балерину 

«Пишет мне сообщение с фото холодильника: «От таких скучных холодильников многие держатся подальше..», — поделилась с подписчиками балерина (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
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Люди, не могу не поделиться😂 Лола наша домработница (у которой теперь Новый инстаграм😂 @hilola0491 💪🔥) пишет мне сообщение с фото холодильника: «Настя, Ваш холодильник здорового питания готов!)🥬 А потом второе смс: „Правда от таких скучных холодильников многие держатся подальше.. “😂🥬 Еду на съемку к Андрею Малахову и смеюсь в голос!😂 Учитывая, что за весь день я сегодня стела утром пол чашки супа Том Ям, который Лола приготовила с нереальным количеством чили перцев!🙈 Видимо, Лола решила все перцы, которые попали в катафалковско-свадебный букет для Ксении от меня поместить в один суп. 😂🔥 Многие спрашивают, откуда у меня Энергия? От моего позитива, радости и любви! 🙏 Вовсе не от еды!🥬 Наоборот, лёгкость даёт энергию!😉 На последней фото в этом посте это видно!👍 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #дом