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Подписчики Волочковой раскритиковали похудевшую балерину 

Рамблер 2 часа назад
Подписчики Волочковой раскритиковали похудевшую балерину
Фото: РИА Новости
Пользователи Instagram обрушились с критикой на Анастасию Волочкову, которая решила похвастаться перед поклонниками фигурой после похудения, сообщает News.ru. Подписчики танцовщицы заявили, что она стала похожа на мужчину-бодибилдера. В результате балерина закрыла комментарии.
18 сентября артистка выложила в Сеть серию снимков, на которых запечатлено содержимое холодильника Волочковой. Танцовщица отметила, что внутри находится сплошь здоровое питание, которое для неё приготовила домработница Лола.
«Пишет мне сообщение с фото холодильника: «От таких скучных холодильников многие держатся подальше..», — поделилась с подписчиками балерина (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
При Волочкова подчеркнула, что она берёт энергию не от еды, а от «позитива, радости и любви». В доказательство танцовщица привела селфи в сером купальнике перед зеркалом.
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Люди, не могу не поделиться😂 Лола наша домработница (у которой теперь Новый инстаграм😂 @hilola0491 💪🔥) пишет мне сообщение с фото холодильника: «Настя, Ваш холодильник здорового питания готов!)🥬 А потом второе смс: „Правда от таких скучных холодильников многие держатся подальше.. “😂🥬 Еду на съемку к Андрею Малахову и смеюсь в голос!😂 Учитывая, что за весь день я сегодня стела утром пол чашки супа Том Ям, который Лола приготовила с нереальным количеством чили перцев!🙈 Видимо, Лола решила все перцы, которые попали в катафалковско-свадебный букет для Ксении от меня поместить в один суп. 😂🔥 Многие спрашивают, откуда у меня Энергия? От моего позитива, радости и любви! 🙏 Вовсе не от еды!🥬 Наоборот, лёгкость даёт энергию!😉 На последней фото в этом посте это видно!👍 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #дом

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Однако подписчики звезды, по данным News.ru, не оценили похудевшую фигуру балерины, заявив в комментариях, что она стала похожа на мужчину-бодибилдера. Некоторые отметили, как постарела Волочкова, что, по их словам, доказывает обвисшая после похудения кожа на теле.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
Комментарии1
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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