Ягудина обвинили в пиаре на болезни Заворотнюк

Ранее Ягудин принял участие в одном из телевизионных шоу, где прокомментировал информацию о болезни актрисы. По его словам, он не видел Анастасию в последнее время, но к ее дому летом часто приезжала машина скорой помощи.

Спортсмен также выразил мнение, что поклонники имеют право знать, что происходит с их кумиром.

Фигурист Максим Траньков счел поведение Ягудина неэтичным. В комментарии «Комсомольской правде» он напомнил, что семья Заворотнюк не делала заявлений по поводу ее состояния, и он придерживается той же позиции.