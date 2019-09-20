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Ягудина обвинили в пиаре на болезни Заворотнюк 

Рамблер 11 минут назад
Ягудина обвинили в пиаре на болезни Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Фигурист Максим Траньков обвинил коллегу Алексея Ягудина в пиаре на болезни Анастасии Заворотнюк.
Ранее Ягудин принял участие в одном из телевизионных шоу, где прокомментировал информацию о болезни актрисы. По его словам, он не видел Анастасию в последнее время, но к ее дому летом часто приезжала машина скорой помощи.
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Спортсмен также выразил мнение, что поклонники имеют право знать, что происходит с их кумиром.
Фигурист Максим Траньков счел поведение Ягудина неэтичным. В комментарии «Комсомольской правде» он напомнил, что семья Заворотнюк не делала заявлений по поводу ее состояния, и он придерживается той же позиции.
«Насколько я знаю, никаких официальных заявлений от семьи Насти и Пети не поступало, поэтому никаких комментариев я не даю. Думаю, вам лучше обратиться по этому вопросу к Ягудину, который любит пиариться на чужих трагедиях», — сказал он.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Максим Траньков , Анастасия Заворотнюк , Алексей Ягудин , Комсомольская правда
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