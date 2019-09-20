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Бывшую супругу Рафета эль Романа жестоко избил бойфренд 

RusTurkey.com 23 минуты назад
Экс-жену певца Рафета Эль-Романа избил бойфренд
Фото: flickr.com
Согласно распространенному сообщению, потерпевшая Джерен Каплакарслан находилась на 6-м месяце беременности, однако это не остановило отца ее ребенка от нанесения побоев.
Несмотря на то, что официального заявления о причине ссоры пары не последовало, ряд трецких СМИ пишет о якобы давней измене Джерен, которая раскрылась лишь на днях.
Напомним, что брак Джерен и Рафета Эль Романа распался именно из-за измены Каплакарслан, которая была моложе супруга на 20 лет.
Узнав об инциденте с избиением, Рафет Эль Роман прокомментировал его следующим образом:
«Я очень сожалею, что так произошло. Конечно, мы не знаем причин, по которым это все случилось, это их дичное дело. Но избиение— в любом случае не выход», — сказал певец.
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