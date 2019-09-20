Экс-жену певца Рафета Эль-Романа избил бойфренд

Бывшую супругу Рафета эль Романа жестоко избил бойфренд

Согласно распространенному сообщению, потерпевшая Джерен Каплакарслан находилась на 6-м месяце беременности, однако это не остановило отца ее ребенка от нанесения побоев.

Несмотря на то, что официального заявления о причине ссоры пары не последовало, ряд трецких СМИ пишет о якобы давней измене Джерен, которая раскрылась лишь на днях.

Напомним, что брак Джерен и Рафета Эль Романа распался именно из-за измены Каплакарслан, которая была моложе супруга на 20 лет.

Узнав об инциденте с избиением, Рафет Эль Роман прокомментировал его следующим образом: