Серябкина рассказала о разделении финансов с Фадеевым

Она призналась, что у них нет контракта, хотя она является артисткой его лейбла MALFA.

«Просто когда ты договариваешься с человеком, если ты не нарушаешь с ним договоренностей, то нет проблем. У нас есть договоренность, что это так, это так, это так. Вопрос денег с Максом никогда не обсуждала. Я никогда не просила себе никакую зарплату», — пояснила певица.

По ее словам, ей платили столько, что у нее не возникало мыслей обсуждать этот вопрос с продюсером.

Серябкина рассказала, что глубоко разочарована всеми, кто плохо отзывается о Фадееве:

«Не из-за того, что вот я здесь работаю, защищаю там. Вообще нет. Просто я знаю Макса тоже хорошо».

В сентябре бывшая артистка MALFA Наргиз Закирова заявила, что настоящей главой лейбла является вовсе не Фадеев, а Серябкина.

«Ее все слушаются, она может там сворачивать горы. То есть будет так, как сказала она, и никак по-другому», — поделилась певица.

Она добавила, что Сербякина не хочет видеть рядом конкурентов, из-за чего многие исполнители покидают лейбл.