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Серябкина рассказала о разделении финансов с Фадеевым 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Серябкина рассказала о разделении финансов с Фадеевым
Фото: РИА Новости
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина в ходе шоу «Ходят слухи» рассказала, как решает финансовые вопросы с продюсером Максимом Фадеевым. Запись интервью опубликована на YouTube-канале передачи.
Она призналась, что у них нет контракта, хотя она является артисткой его лейбла MALFA.
«Просто когда ты договариваешься с человеком, если ты не нарушаешь с ним договоренностей, то нет проблем. У нас есть договоренность, что это так, это так, это так. Вопрос денег с Максом никогда не обсуждала. Я никогда не просила себе никакую зарплату», — пояснила певица.
По ее словам, ей платили столько, что у нее не возникало мыслей обсуждать этот вопрос с продюсером.
Серябкина рассказала, что глубоко разочарована всеми, кто плохо отзывается о Фадееве:
«Не из-за того, что вот я здесь работаю, защищаю там. Вообще нет. Просто я знаю Макса тоже хорошо».
В сентябре бывшая артистка MALFA Наргиз Закирова заявила, что настоящей главой лейбла является вовсе не Фадеев, а Серябкина.
«Ее все слушаются, она может там сворачивать горы. То есть будет так, как сказала она, и никак по-другому», — поделилась певица.
Она добавила, что Сербякина не хочет видеть рядом конкурентов, из-за чего многие исполнители покидают лейбл.
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Наргиз Закирова , Ольга Серябкина
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