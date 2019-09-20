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Ким Кардашьян показала последствия псориаза на лице 

WomanHit.ru + ещё 2 47 минут назад
Кардашьян показала последствия псориаза на лице
Фото: Reuters
Модель борется с болезнью уже 13 лет.
Самая знаменитая участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян», 38-летняя бизнесвумен и многодетная мама Ким Кардашьян-Уэст, решилась опубликовать «честное селфи» в социальных сетях. Снимок был выложен на странице проекта о красоте и здоровье ее сестры Кортни Кардашьян под названием «Poosh». В кадре теледива предстала без макияжа с красными пятнами на щеках, подбородке и лбу.
«Если у вас начался псориаз, вы не должны позволить ему разрушить вашу жизнь», — сказано в подписи к посту.
Модель борется с аутоиммунным заболеванием уже 13 лет. Когда-то оно стало осложнением после обыкновенной простуды. С тех пор ей неоднократно удавалось временно избавляться от недуга. В недавнем интервью она перечислила средства, которые помогают ей справляться с болезнью. Резюмируя, она заявила, что сегодня принимает себя такой, как есть, и чувствует себя комфортно. Впервые Ким призналась, что страдает псориазом, в декабре 2018 года, а в минувшем марте она выложила в своем микроблоге видео, где продемонстрировала его симптомы.
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Шоу-бизнес , Кортни Кардашьян , Ким Кардашьян
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