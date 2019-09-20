Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Известный американский актер Микки Рурк выразил желание быть похороненным в украинском селе Загорцы. Об этом он заявил изданию «Сегодня».

По данным издания, актер признался в любви ко всем славянам и поразил журналистов своим желанием быть похороненным в селе в Хмельницкой области, о котором ему много рассказывал помощник Дмитрий Корнейчук

«Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там» — цитирует Рурка «Сегодня».

Однако пока о завещании речь не идет речь, подчеркнуло издание.

Известность Микки Рурку принесли такие фильмы как «Девять с половиной недель», «Дикая орхидея» и «Рестлер». Он также снялся в «Сердце ангела» и «Железном человеке 2».