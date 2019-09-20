Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Микки Рурк попросил похоронить его на Украине 

Рамблер 59 минут назад
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Фото: globallookpress.com
Известный американский актер Микки Рурк выразил желание быть похороненным в украинском селе Загорцы. Об этом он заявил изданию «Сегодня».
По данным издания, актер признался в любви ко всем славянам и поразил журналистов своим желанием быть похороненным в селе в Хмельницкой области, о котором ему много рассказывал помощник Дмитрий Корнейчук.
«Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там» — цитирует Рурка «Сегодня».
Однако пока о завещании речь не идет речь, подчеркнуло издание.
Известность Микки Рурку принесли такие фильмы как «Девять с половиной недель», «Дикая орхидея» и «Рестлер». Он также снялся в «Сердце ангела» и «Железном человеке 2».
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
Шоу-бизнес , Дмитрий Корнейчук , Микки Рурк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Думе ответили на планы США в случае «агрессии» России
В Думе ответили на планы США в случае «агрессии» России6
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
«Ребенок горел и орал»: детей из России сожгли в Турции
«Ребенок горел и орал»: детей из России сожгли в Турции67
Украинскому депутату пробили голову кирпичом
Украинскому депутату пробили голову кирпичом
ФСБ взялась за вернувшуюся из Сирии россиянку
ФСБ взялась за вернувшуюся из Сирии россиянку1
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
«Ребенок горел и орал»: детей из России сожгли в Турции
00:27
«Ребенок горел и орал»: детей из России сожгли в Турции
Происшествия Статьи
Мощный взрыв прогремел в Луганске
00:42
Мощный взрыв прогремел в Луганске
Происшествия Катастрофы
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
04:48
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
Наука и техника Технологии
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение