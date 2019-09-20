Билана обвинили в пиаре на несчастье 

Андрей Разин на свой странице в Instagram обвинил Диму Билана в пиаре на людской трагедии. Продюсер назвал фотографии певца, на которых он якобы тушит лесной пожар, «гадостью».
Разин разместил пост в соцсети 19 сентября. Публикация содержит коллаж из фото Димы Билана, на которых он в форме пожарного якобы занимается тушением лесного пожара. Продюсер обвинил артиста в неискренности и отметил, что «PR-директора Билана сделали огромную глупость».
«Считаю, что пиариться на природных катаклизмах, на горе людей, на несчастье — это кощунство. Тем более, когда имеются огромные жертвы и потерпевшие от лесных пожаров», — написал Разин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
По его словам, «выкладывать такие вещи нельзя». При этом музыкальный деятель призвал коллег по цеху «помогать, соболезновать и делать всё возможное, чтобы людям жилось легче», а не заниматься саморекламой.
«Это я говорю, как продюсер и призываю всех артистов никогда такой гадостью не заниматься», — резюмировал продюсер.
Пару дней назад Билан сообщил подписчикам в Instagram, что стал членом добровольной пожарной команды. Артист принял участие в тушении торфяников, подчеркнув, что приобрёл колоссальный опыт. Также певец отметил, что после участия в акции, организованной Greenpeace, не может «поднять рук и разогнуть спину», но при этом испытывает приятную боль.