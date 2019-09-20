Билана обвинили в пиаре на несчастье

Разин разместил пост в соцсети 19 сентября. Публикация содержит коллаж из фото Димы Билана, на которых он в форме пожарного якобы занимается тушением лесного пожара. Продюсер обвинил артиста в неискренности и отметил, что «PR-директора Билана сделали огромную глупость».

«Считаю, что пиариться на природных катаклизмах, на горе людей, на несчастье — это кощунство. Тем более, когда имеются огромные жертвы и потерпевшие от лесных пожаров», — написал Разин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

По его словам, «выкладывать такие вещи нельзя». При этом музыкальный деятель призвал коллег по цеху «помогать, соболезновать и делать всё возможное, чтобы людям жилось легче», а не заниматься саморекламой.

«Это я говорю, как продюсер и призываю всех артистов никогда такой гадостью не заниматься», — резюмировал продюсер.