Джамала уйдет со сцены ради ребенка

Джамала уйдет со сцены ради второго ребенка

Украинская певица Джамала заявила о паузе в карьере в "Утро с Украиной ", передает Tabloid.

Перед уходом со сцены она планирует отправиться на гастроли.

"Я думаю, что сделаю перерыв, чтобы снова родить. Мы будем с радостью ждать пополнения, потому что мне очень хотелось бы иметь большую семью", — сказала Джамала, добавив, что у ее мамы в семье было 7 детей, а у отца — двое, он и сестра.

Также певица хочет больше времени посвящать своему первенцу Эмиру, которого сейчас не видит подолгу из-за гастролей, а брать с собой не может.

Ранее сообщалось, что Джамала устроила склоку с Веркой Сердючкой перед "Евровидением".