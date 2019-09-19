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Джамала уйдет со сцены ради второго ребенка 

Газета.Ru 49 минут назад
Джамала уйдет со сцены ради ребенка
Фото: Reuters
Украинская певица Джамала заявила о паузе в карьере в "Утро с Украиной", передает Tabloid.
Перед уходом со сцены она планирует отправиться на гастроли.
"Я думаю, что сделаю перерыв, чтобы снова родить. Мы будем с радостью ждать пополнения, потому что мне очень хотелось бы иметь большую семью", — сказала Джамала, добавив, что у ее мамы в семье было 7 детей, а у отца — двое, он и сестра.
Также певица хочет больше времени посвящать своему первенцу Эмиру, которого сейчас не видит подолгу из-за гастролей, а брать с собой не может.
Ранее сообщалось, что Джамала устроила склоку с Веркой Сердючкой перед "Евровидением".
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