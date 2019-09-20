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Собчак показала свой новый дом 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Собчак показала свой новый дом
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак продемонстрировала в Instagram фотографию дома, который она строит для своего сына Платона в элитном коттеджном поселке под Москвой.
«За время свадебного переполоха дом уже успел обрести стены! Растёт не по дням, а по часам!», — написала Ксения.
Как сообщает News.ru, Собчак строит для сына трехэтажный дом из финской сосны. Общая площадь строения составит около 1000 квадратных метров.
Напомним, 13 сентября Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова. На свадьбу были приглашены более 300 гостей.
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