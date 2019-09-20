Собчак показала свой новый дом

Ксения Собчак показала, как продвигается строительство ее нового дома. Она опубликовала несколько снимков в своем личном аккаунте в Instagram.
— За время свадебного переполоха дом уже успел обрести стены! Растёт ни по дням, а по часам! — подписала фотографии ведущая.
Отмечается, что в качестве основного материала выбрали финскую сосну. Дом будет иметь три этажа, общая площадь составит не менее 1000 квадратных метров. В нем поместятся спальня, гардеробная, бассейн и другие комнаты, передает портал 7 days.
Напомним, что Ксения Собчак 13 августа вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Пара зарегистрировала брак в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, а после обвенчалась в церкви.