Ксения Собчак показала свой новый дом

Ксения Собчак показала, как продвигается строительство ее нового дома. Она опубликовала несколько снимков в своем личном аккаунте в Instagram.

— За время свадебного переполоха дом уже успел обрести стены! Растёт ни по дням, а по часам! — подписала фотографии ведущая.

Отмечается, что в качестве основного материала выбрали финскую сосну. Дом будет иметь три этажа, общая площадь составит не менее 1000 квадратных метров. В нем поместятся спальня, гардеробная, бассейн и другие комнаты, передает портал 7 days.