Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ксения Собчак показала свой новый дом 

Вечерняя Москва + ещё 3 57 минут назад
Собчак показала свой новый дом
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак показала, как продвигается строительство ее нового дома. Она опубликовала несколько снимков в своем личном аккаунте в Instagram.
— За время свадебного переполоха дом уже успел обрести стены! Растёт ни по дням, а по часам! — подписала фотографии ведущая.
Отмечается, что в качестве основного материала выбрали финскую сосну. Дом будет иметь три этажа, общая площадь составит не менее 1000 квадратных метров. В нем поместятся спальня, гардеробная, бассейн и другие комнаты, передает портал 7 days.
Напомним, что Ксения Собчак 13 августа вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Пара зарегистрировала брак в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, а после обвенчалась в церкви.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
Вечерняя Москва: последние новости
Что известно о болезни Анастасии Заворотнюк Что известно о болезни Анастасии Заворотнюк СМИ рассказали о переводе Анастасии Заворотнюк из реанимации в обычную палату СМИ рассказали о переводе Анастасии Заворотнюк из реанимации в обычную палату Онколог рассказал о симптомах заболевания Анастасии Заворотнюк Онколог рассказал о симптомах заболевания Анастасии Заворотнюк
Комментарии1
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Обнаглели до конца»: россияне разорили Грузию
«Обнаглели до конца»: россияне разорили Грузию270
МИД обвинил США в разработке дрона с чумой
МИД обвинил США в разработке дрона с чумой5
Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов
Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов11
Песков описал выходные Путина
Песков описал выходные Путина105
Воры в законе устроили бунт в колонии
Воры в законе устроили бунт в колонии37
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
00:40
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
В мире
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
00:45
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Политика Оружие
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
01:08
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
Происшествия
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
04:53
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Происшествия
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение