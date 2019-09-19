Против организатора концерта «Ленинград» завели дело

Административное дело завели на организатора концерта «Ленинград»

Административное дело завели против компании «Медиашоу» — организатора концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минкультуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.

В заявлении ведомства указано, что группа «Ленинград» публично исполняла на сцене произведения, содержащие нецензурную брань.

В отношении компании «Медиашоу» составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.26 КоАП РФ («Организация публичного исполнения произведения искусства, содержащего нецензурную брань»).

Ростовское МВД России попросило Минкультуры провести с артистами и организаторами концерта профилактическую работу. Также необходимо включить в оперативный штаб, обеспечивающий безопасность на концертах, правоохранителя, который будет фиксировать возможные нарушения.

4 сентября Минкультуры уже отправляло предупреждение компании «Медиашоу». Также в оперативный штаб по обеспечению безопасности во время концерта 13 сентября на стадионе «Ростов-Арена» был направлен специалист управления.