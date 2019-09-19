Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Административное дело завели на организатора концерта «Ленинград» 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Против организатора концерта «Ленинград» завели дело
Фото: РИА Новости
Административное дело завели против компании «Медиашоу» — организатора концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минкультуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.
В заявлении ведомства указано, что группа «Ленинград» публично исполняла на сцене произведения, содержащие нецензурную брань.
В отношении компании «Медиашоу» составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.26 КоАП РФ («Организация публичного исполнения произведения искусства, содержащего нецензурную брань»).
Ростовское МВД России попросило Минкультуры провести с артистами и организаторами концерта профилактическую работу. Также необходимо включить в оперативный штаб, обеспечивающий безопасность на концертах, правоохранителя, который будет фиксировать возможные нарушения.
4 сентября Минкультуры уже отправляло предупреждение компании «Медиашоу». Также в оперативный штаб по обеспечению безопасности во время концерта 13 сентября на стадионе «Ростов-Арена» был направлен специалист управления.
Реконструкция первого этажа стала адом для жителей дома
360tv.ru: последние новости
Микки Рурк попросил похоронить себя в селе на Украине Микки Рурк попросил похоронить себя в селе на Украине СМИ: Заворотнюк пришла в сознание СМИ: Заворотнюк пришла в сознание Няня Вика, мы с тобой - Почему молчит семья Заворотнюк и что нам с этим делать Няня Вика, мы с тобой - Почему молчит семья Заворотнюк и что нам с этим делать
Комментарии1
Шоу-бизнес , Минкультуры , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер актер Шарль Жерар
Умер актер Шарль Жерар
Дело МН17: немецкий детектив готов раскрыть имена виновных
Дело МН17: немецкий детектив готов раскрыть имена виновных61
Проклятие «няни»: «двойник» Заворотнюк в США настиг рак
Проклятие «няни»: «двойник» Заворотнюк в США настиг рак5
Микки Рурк пожелал себе похорон на Украине
Микки Рурк пожелал себе похорон на Украине14
На глазах у дочери: как россиянин зарезал жену и пасынка
На глазах у дочери: как россиянин зарезал жену и пасынка8
Видео
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Мощный взрыв прогремел в Луганске
00:42
Мощный взрыв прогремел в Луганске
Происшествия Катастрофы
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
04:48
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
Наука и техника Технологии
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Украина выдвинула России новые требования
02:44
Украина выдвинула России новые требования
В мире Украина
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
00:58
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение