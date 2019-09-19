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Проклятие «няни»: «двойник» Заворотнюк в США настиг рак 

Рамблер + ещё 2 9 минут назад
Актриса Фрэнсис Дрешер из американской версии «Моей прекрасной няни» тоже боролась с раком, пишет «Телепрограмма».
Ситком «Няня» шел на американском телевидении с 1993 по 1999 годы. Фрэнсис Дрешер была автором идеи и исполнительницей главной роли. Сериал был успешным, и права на его адаптацию приобрело в том числе российское телевидение. На наших экранах история получила название «Моя прекрасная няня», главную роль в ней исполнила Анастасия Заворотнюк.
За роль в «Няне» Фрэнсис Дрешер получила две премии «Эмми» и номинацию на «Золотой глобус». В 2000 году, сразу после окончания сериала врачи поставили актрисе диагноз рак матки.
«У меня было все: прекрасный дом, чудесные друзья и муж, с которым мы вместе создали «Няню»… И вдруг — приговор врачей», — рассказывала Дрешер.
Борьба с болезнью продолжалась два года. Актриса утверждает, что победить рак ей удалось благодаря лечебным китайским травяным настоям.
«Я пила настои в течение двух лет, и мой организм очистился. Так я победила самую опасную болезнь и хочу всем рассказать об этом. Сила находится в нас самих, и это лучшее лекарство», — говорит она.
После пройденного испытания Фрэнсис Дрешер создала фонд, который помогает женщинам, страдающим онкологическими заболеваниями.
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Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , США
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