Богомолова заметили без обручального кольца

Богомолов снялся для Tatler без обручального кольца

Новоиспеченный супруг Ксениии Собчак, режиссер Константин Богомолов , 19 сентября опубликовал на своей странице в Instagram снимок, сделанный фотографом Данилом Головкиным для журнала Tatler. На фото Константин возле какого-то сетчатого ограждения мерзляво поднимает вверх воротник светло-коричневой дублёнки.

Неизвестно, когда состоялась эта фотосессия, но многие отметили, что на пальце Богомолова отсутствует обручальное кольцо, хотя традиционный обмен кольцами между ним и Ксенией точно имел место. Так неужели мужчина не носит символ своей вечной любви? Или просто снял для того, чтобы сфотографироваться?

Напомним, в день свадьбы Ксения продемонстрировала подписчикам их окольцованные руки. В качестве символа уз своего брака пара выбрала лаконичные ювелирные украшения из сплава белого и розового золота известного бренда часов Omega. Стоимость каждого составляет 133 200 рублей.

Помимо отсутствия обручального кольца пользователи Instagram обратили внимание и на «совковые» декорации, и на взъерошенную шевелюру режиссера.

«У нас под магазином такой стоит», — пошутил кто-то.