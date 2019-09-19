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Богомолов снялся для Tatler без обручального кольца 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Богомолова заметили без обручального кольца
Фото: РИА Новости
Новоиспеченный супруг Ксениии Собчак, режиссер Константин Богомолов, 19 сентября опубликовал на своей странице в Instagram снимок, сделанный фотографом Данилом Головкиным для журнала Tatler. На фото Константин возле какого-то сетчатого ограждения мерзляво поднимает вверх воротник светло-коричневой дублёнки.
Неизвестно, когда состоялась эта фотосессия, но многие отметили, что на пальце Богомолова отсутствует обручальное кольцо, хотя традиционный обмен кольцами между ним и Ксенией точно имел место. Так неужели мужчина не носит символ своей вечной любви? Или просто снял для того, чтобы сфотографироваться?
Напомним, в день свадьбы Ксения продемонстрировала подписчикам их окольцованные руки. В качестве символа уз своего брака пара выбрала лаконичные ювелирные украшения из сплава белого и розового золота известного бренда часов Omega. Стоимость каждого составляет 133 200 рублей.
Помимо отсутствия обручального кольца пользователи Instagram обратили внимание и на «совковые» декорации, и на взъерошенную шевелюру режиссера.
«У нас под магазином такой стоит», — пошутил кто-то.
Собчак и Богомолов поженились 13 сентября, причем сделали это очень оригинально. Пара ездила по городу в катафалке, устроившись на том месте, где обычно стоит гроб. На банкете помимо знаменитых артистов пели и сами молодожены. Ксения удивила гостей откровенным танцем под песню Игоря Николаева «Войди в меня», а ее супруг спел для возлюбленной песню «Мумий Тролля» «Молния».
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Комментарии5
Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Константин Богомолов , Данил Головкин
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