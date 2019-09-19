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Астролог заявила, что брак Богомолова и Собчак просуществует недолго 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Браку Богомолова и Собчак предсказали скорую смерть
Фото: РИА Новости
Мастер фэншуя и специалист по китайской астрологии Ба Цзы Татьяна Чодрон в комментарии «Дни.ру» заявила, что брак телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова просуществует недолго.
По словам эксперта, энергетическая совместимость в паре неидеальная. Кроме того, вокруг режиссера в настоящее время находится много женщин, а это может не понравится Ксении, так как она собственница.
Астролог полагает что в 2022 году Ксения может увлечься другим мужчиной.
— Ксения будет влюблена в Константина до 2022 года, а терпеть отношения и идти на компромисс до 2024 года, который, скорее всего, станет переломным в их семье, — заявила Чодрон.
Напомним, что Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в Москве 13 сентября. На свадьбу было приглашено более 300 гостей.
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Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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