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Заворотнюк готовят к удалению опухоли 

Рамблер 10 минут назад
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли мозга, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на хирурга-онколога, знакомого с ситуацией актрисы.
По данным СМИ, Заворотнюк пришла в себя после медикаментозной комы, в которую ее ввели на фоне осложнений: пневмонии и полиорганной недостаточности. Пациентка находится в сознании, утром в четверг ее перевели из реанимации в палату общей терапии.
«Это говорит о том, что антибиотики подействовали — врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии», — уверен специалист.
По его словам, сейчас к лечению должны подключиться онкологи, которые продолжат противоопухолевое воздействие, в том числе и хирургическое.
Собеседник издания отметил, что удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае, как у Заворотнюк.
«Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания. Но у Анастасии очень хорошие шансы», — добавил хирург.
Ранее пиар-директор актрисы Марина Потапова сообщила, что Заворотнюк пошла на поправку, и у ее семьи появилась надежда.
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Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Марина Потапова , Комсомольская правда
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