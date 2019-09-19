Заворотнюк готовят к удалению опухоли

Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли мозга, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на хирурга-онколога, знакомого с ситуацией актрисы.

По данным СМИ, Заворотнюк пришла в себя после медикаментозной комы, в которую ее ввели на фоне осложнений: пневмонии и полиорганной недостаточности. Пациентка находится в сознании, утром в четверг ее перевели из реанимации в палату общей терапии.

«Это говорит о том, что антибиотики подействовали — врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии», — уверен специалист.

По его словам, сейчас к лечению должны подключиться онкологи, которые продолжат противоопухолевое воздействие, в том числе и хирургическое.

Собеседник издания отметил, что удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае, как у Заворотнюк.

«Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания. Но у Анастасии очень хорошие шансы», — добавил хирург.