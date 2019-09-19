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Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли, пишут СМИ 

РИА Новости 9 минут назад
Заворотнюк готовят к удалению опухоли
Фото: РИА Новости
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к удалению опухоли, сообщает газета "Комсомольская правда" со ссылкой на врачей.
Ранее стало известно, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно, однако у нее возникли осложнения в виде пневмонии и полиорганной недостаточности.
"Это говорит о том, что антибиотики подействовали — врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии", — рассказал хирург-онколог, знакомый с ситуацией Заворотнюк.
По его словам, после выхода актрисы из комы врачи смогут удалить опухоль. Операция возможна даже в таком тяжелом случае, подчеркнул собеседник газеты.
"Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания. Но у Анастасии очень хорошие шансы", — уверен врач.
В августе в СМИ сообщили, что артистка страдает от рака мозга. Ее директор опроверг эту информацию и пообещал, что Заворотнюк сама обо всем расскажет. Однако позже стало известно о том, что актрису ввели в медикаментозную кому в одной из столичных клиник и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Комсомольская правда
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