Разведенная дочь Михалкова намекнула на новое замужество

Подписчики Надежды Михалковой Instagram предположили, что актриса вышла замуж. Поводом для бурного обсуждения личной жизни артистки стала публикация, выложенная в соцсети.

На коротком видео запечатлена Михалкова, которая садится на игрушечный розовый скутер с дочерью Ниной и, напевая «Розовые очки» "Смысловых Галлюцинаций", начинает кататься по комнате. В конце ролика актриса смотрит в камеру и произносят: «Послесвадебное».

В подписи к видео Михалкова также выставила хэштег #послесвадебное.

Подписчики звёзды выдвинули несколько версий происходящего. Некоторые посчитали, что актриса имела в виду свадьбу Бондарчука и Андреевой, на которую была приглашена в качестве гостьи. Однако самая популярная версия — Михалкова сама вышла замуж.

«Судя по колечку, свадьба у Нади) ура)», — отметила пользовательница под иском kiselev_ka (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Поздравляю, Надежда! От души!» — заявила queen_budur.