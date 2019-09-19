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Разведенная дочь Михалкова намекнула на новое замужество 

Рамблер 45 минут назад
Дочь Михалкова намекнула на новое замужество
Фото: РИА Новости
Подписчики Надежды Михалковой в Instagram предположили, что актриса вышла замуж. Поводом для бурного обсуждения личной жизни артистки стала публикация, выложенная в соцсети.
На коротком видео запечатлена Михалкова, которая садится на игрушечный розовый скутер с дочерью Ниной и, напевая «Розовые очки» "Смысловых Галлюцинаций", начинает кататься по комнате. В конце ролика актриса смотрит в камеру и произносят: «Послесвадебное».
В подписи к видео Михалкова также выставила хэштег #послесвадебное.
Подписчики звёзды выдвинули несколько версий происходящего. Некоторые посчитали, что актриса имела в виду свадьбу Бондарчука и Андреевой, на которую была приглашена в качестве гостьи. Однако самая популярная версия — Михалкова сама вышла замуж.
«Судя по колечку, свадьба у Нади) ура)», — отметила пользовательница под иском kiselev_ka (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
«Поздравляю, Надежда! От души!» — заявила queen_budur.
По данным «Комсомольской правды», слухи о свадьбе Михалкова никак не комментирует. У артистки двое детей от режиссёра Резо Гигинеишвили, с которым она рассталась в 2017 году.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Надежда Михалкова , Резо Гигинеишвили
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