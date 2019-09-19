Алибасов выступил с заявлением о Заворотнюк

Месяц назад СМИ сообщили, что актриса больна раком головного мозга, несколько дней назад — что у нее отек, метастазы, пневмония, полиорганная недостаточность, она частично парализована, в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, вчера — что она в сознании и дышит сама, сегодня — что ее вывели из критического состояния и комы и перевели в обычную палату.

«Я Анастасию очень хорошо знаю. Удивительный человек!» — рассказал Алибасов, упомянув о большом наслаждении, которое получил от работы с ней в свое время.

Продюсер высказал мнение, что Заворотнюк не хочет, чтобы на ее «проблемы с организмом» обращала внимание вся страна. Тот факт, что россияне активно интересуются этой темой, он объяснил советской психологией. По его словам, в СССР все делали всей страной — и рожали детей, и строили ГЭС.

Алибасов выразил уверенность, что актриса имеет полное право изолироваться, а журналисты это право должны уважать.

«Кто-то любит заявлять всему миру о своих проблемах или радостях, а кто-то предпочитает тихо и спокойно находиться в своей маленькой норке…» — подытожил он.

Летом «проблемы с организмом» возникли у самого Бари Алибасова, и он активно «заявлял всему миру» о них. В июне продюсер перепутал бутылку со средством для прочистки труб с бутылкой сока, отпил из нее, обжог дыхательные пути, пищевод и желудок, провел несколько дней в коме, а через несколько дней вышел из нее и был выписан из больницы.