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«Наказываю регулярно»: Киркоров поделился методами воспитания детей 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
«Наказываю регулярно»: Киркоров о воспитании детей
Фото: РИА Новости
Филипп Киркоров рассказал о методах воспитания детей в своей семье. Оказалось, что внешняя праздная жизнь детей на самом деле не отражает действительности, сообщает «СтарХит».7-летние Алла-Виктория и Мартин живут в плотном рабочем графике, который включает занятия в школе (Алла — второй класс, Мартин — первый), изучение иностранных языков и спорт. Напомним, в этом году Мартин поступил в Академию ЦСК, до этого он занимался в «Барселоне».
Киркоров признался, что он строгий отец, но при этом справедливый и ответственный.
«И наказываю регулярно, самое страшное для них сейчас — лишить айфонов», — сказал он.
Певец, если есть возможность, всегда готов прийти на помощь своим детям с уроками. Он не преминул отметить, что закончил школу с золотой медалью и силен в химии, физике и истории. Поэтому с удовольствием решает вместе с наследниками замысловатые задачки.
О будущем отпрысков Филипп пока не сильно задумывается, стараясь все свои силы вкладывать в их нынешнее развитие.
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Шоу-бизнес , Другое , Филипп Киркоров , StarHit
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